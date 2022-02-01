Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

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Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Владимир Яковлев, занимавший пост Санкт-Петербургского градоначальника с 1996 по 2003 годы, был госпитализирован в больницу после того, как проведённая врачами диагностика выявила у экс-губернатора коронавирус.

О болезни Яковлева известно со слов вице-президента Российского союза строителей Анвара Шамузафарова. Последний заявил об этом во время заседания в Новосибирске, которое должно было проходить под председательством Яковлева.

Напомним, что бывший губернатор Северной столицы с две тысячи девятого года является президентом Российского союза строителей. После того как Яковлев сложил с себя полномочия главы региона, он около года трудился вице-премьером Российской Федерации, а в 2004-2007 годах был министром регионального развития РФ

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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