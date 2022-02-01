В Санкт-Петербургском Ленэкспо ковидный госпиталь разместился в еще одном павильоне

Увеличение количества ковидных коек проводится в ответ на рост заболеваемости, вызванный штаммом омикрон.

По информации, предоставленной Комздравом Северной столицы, на сей раз под госпиталь для людей, инфицированных коронавирусом, был расконсервирован и передан седьмой павильон. На его территории уместилось 300 новых коек. В него сразу начали свозить преимущественно студентов, которые переносят КОВИД-19 относительно легко.

Продолжает работать госпиталь для инфицированных коронавирусом и в пятом павильоне. Там проходит лечение 241 больной, один из них находится в палате реанимации.

Необходимость в увеличении коечного фонда инфекционных ковидных стационаров вызвана вспышкой коронавирусной инфекции, преимущественно, омикрона. Рост заболеваемости настолько велик, что на больничных листах одновременно находится больше, чем 200 000 горожан, а всех старшеклассников, начиная с 7-го класса, перевели на дистанционную форму обучения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей