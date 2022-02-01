В Санкт-Петербургском Ленэкспо ковидный госпиталь разместился в еще одном павильоне

Image 16+
В Санкт-Петербургском Ленэкспо ковидный госпиталь разместился в еще одном павильоне
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Увеличение количества ковидных коек проводится в ответ на рост заболеваемости, вызванный штаммом омикрон.

По информации, предоставленной Комздравом Северной столицы, на сей раз под госпиталь для людей, инфицированных коронавирусом, был расконсервирован и передан седьмой павильон. На его территории уместилось 300 новых коек. В него сразу начали свозить преимущественно студентов, которые переносят КОВИД-19 относительно легко.

Продолжает работать госпиталь для инфицированных коронавирусом и в пятом павильоне. Там проходит лечение 241 больной, один из них находится в палате реанимации.

Необходимость в увеличении коечного фонда инфекционных ковидных стационаров вызвана вспышкой коронавирусной инфекции, преимущественно, омикрона. Рост заболеваемости настолько велик, что на больничных листах одновременно находится больше, чем 200 000 горожан, а всех старшеклассников, начиная с 7-го класса, перевели на дистанционную форму обучения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Сегодня, 19:05

В Финляндии раскрыли схему выдачи поддельных шенгенских виз в Санкт-Петербурге

Сегодня, 18:23

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

Сегодня, 12:22

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

Сегодня, 10:53

Крыша одной из Санкт-Петербургских многоэтажек не выдержала напора «Нади» и «Мари»

Вчера, 23:23

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

Вчера, 20:53

Власти планируют ввести в Петербурге дистанционную выдачу больничных листов

Вчера, 20:38

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

Вчера, 19:11

Санкт-Петербургское управление СК РФ расследует гибель двухлетней малышки в доме ее няни

Вчера, 18:58

Старшеклассники Петербурга уходят на дистант до середины февраля

Вчера, 15:53

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

Вчера, 14:14

Житель Ленинградской области задержан за «минирование» Петербургского метрополитена

Вчера, 12:08

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

Вчера, 11:50

Комздрав Санкт-Петербурга опроверг информацию о том, что выложил фото морга под видом поликлиники

Вчера, 00:28

Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега

30-01-2022, 22:33

Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги

30-01-2022, 20:33

В течение минувших суток КОВИД-19 диагностирован почти у 18 000 жителей Санкт-Петербурга

30-01-2022, 18:18

Аквапарк «Питерлэнд» опустел в связи с нескончаемыми ковид-ограничениями Смольного

30-01-2022, 16:46

В коттедже под Петербургом обнаружили тело топ-менеджера Газпрома

30-01-2022, 15:08

В Выборге Ленинградской области безработный ударил ножом покупателя, помешавшего ему совершить кражу в магазине

30-01-2022, 12:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Микробиолог: Правительства стран вводят массовую вакцинацию не в медицинских целях
  • 30-01-2022, 10:28

Микробиолог: Правительства стран вводят массовую вакцинацию не в медицинских целях

Цель правительств многих стран - вакцинировать как можно больше людей, а не найти эффективное лекарство против ковида. Об этом в интервью

Аквапарк «Питерлэнд» опустел в связи с нескончаемыми ковид-ограничениями Смольного
  • 30-01-2022, 16:46

Аквапарк «Питерлэнд» опустел в связи с нескончаемыми ковид-ограничениями Смольного

«Питерлэнд» резко опустел из-за новых ограничений, введенных петербургскими властями во главе с губернатором города Александром Бегловым на фоне

Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега
  • 30-01-2022, 22:33

Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега

Администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать в уборке снега и льда в Петербурге. Горожане массово жалуются на травмоопасную

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти
  • Вчера, 19:11

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик. Власть в Северной

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы
  • Вчера, 14:14

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

Социолог обратил внимание, что хаос в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стал поводом для шуток по всему Интернету и в программе Ивана

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге
  • Вчера, 20:53

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной

Новости партнеров
Новости партнеров
Ограничения Смольного не дают кинотеатрам работать
  • 30-01-2022, 12:31

Ограничения Смольного не дают кинотеатрам работать

Киноидустрия Северной столицы бурлит возмущением из-за очередных антиковидных запретов Смольного, перекрывающих отрасли возможность работать. На сей

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»
  • Вчера, 11:50

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главы профильных комитетов Смольного с начала зимы не могут наладить эффективную ликвидацию последствий

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора
  • Сегодня, 12:22

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

Губернатор Александр Беглов прилетел на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Градоначальник может остаться работать в Минске.

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе
  • Сегодня, 19:05

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор