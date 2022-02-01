Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

Губернатор Александр Беглов прилетел на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Градоначальник может остаться работать в Минске.

Глава Смольного Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским прибыл в столицу Белоруссии. Во время общения с президентом губернатор планирует обсудить «вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества».

Однако СМИ и ранее писали, что Беглов вполне может прощупывать «белорусское направление». Особенно ему это понадобится после того, как он покинет кресло губернатора Северной столицы. Беглова продвигают на пост в администрации Союзного государства высшие федеральные чиновники.

При этом в городе на Неве недовольство работой губернатора продолжает расти. Петербург теперь завален не только снегом, но и мусором. Дошло до того, что петербуржцы создали петицию, в которой требуют отправить градоначальника в отставку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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