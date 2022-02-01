Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор Александр Беглов не спешит исправить текущую ситуацию.

Большинство мемов повествуют о заверениях градоначальника, что снег и гололед исчезнут в Петербурге к началу мая. Пользователи саркастически отметили, что верят в коммунальные службы, которые смогут окончательно очистить город в летний сезон. Петербуржцы иронизируют над словами Беглова и не стесняются в выражениях и проявлениях эмоций.

С начала декабря петербуржцы ежедневно отправляют многочисленные жалобы в адрес администрации города из-за неубранных от снега и наледи улиц. Многочисленные сугробы на дорогах, нависшие с крыши глыбы льда и гололед на тротуарах стали причинами многочисленных аварий и спровоцировали множество травм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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