Предприниматели Санкт-Петербурга массово покидают «Карту сопротивления»

Некоторые утверждают, что попали туда путем обмана со стороны неких нехороших людей.

Движение противодействия антиковидным усилиям городского правительства начало стремительно сдуваться после рейда объединенной комиссии по заведениям общественного питания, указанным в «Карте сопротивления». Контролеры проверили 115 адресов, расположенных в четырнадцати городских районах.

За время рейда составлено 33 административных протокола, в связи с нарушением санитарно-противоэпидемических требований: отсутствие журналов термометрии, разметки, санитайзеров и средств индивидуальной защиты.

Интересно, что больше 50% предпринимателей сразу начали открещиваться от какого-то там «Сопротивления», заявив, что не подавали туда соответствующих заявок. Некоторые из них указали, что за регистрацию им обещали бесплатную рекламу. А одиннадцать заведений, присутствующих на «Карте», физически не находились по указанным адресам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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