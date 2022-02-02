Предприниматели Санкт-Петербурга массово покидают «Карту сопротивления»

Image 16+
Предприниматели Санкт-Петербурга массово покидают «Карту сопротивления»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Некоторые утверждают, что попали туда путем обмана со стороны неких нехороших людей.

Движение противодействия антиковидным усилиям городского правительства начало стремительно сдуваться после рейда объединенной комиссии по заведениям общественного питания, указанным в «Карте сопротивления». Контролеры проверили 115 адресов, расположенных в четырнадцати городских районах.

За время рейда составлено 33 административных протокола, в связи с нарушением санитарно-противоэпидемических требований: отсутствие журналов термометрии, разметки, санитайзеров и средств индивидуальной защиты.

Интересно, что больше 50% предпринимателей сразу начали открещиваться от какого-то там «Сопротивления», заявив, что не подавали туда соответствующих заявок. Некоторые из них указали, что за регистрацию им обещали бесплатную рекламу. А одиннадцать заведений, присутствующих на «Карте», физически не находились по указанным адресам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мундеп Дмитриева посоветовала Смольному упростить систему оказания медпомощи в Петербурге

Вчера, 21:47

Предприниматели Санкт-Петербурга массово покидают «Карту сопротивления»

Вчера, 19:48

Петербургские сотрудники Росгвардии отменили выезд пьяного таксиста на вызов

Вчера, 17:23

Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках

Вчера, 12:34

За последние дни в Петербурге пропало трое подростков

Вчера, 12:03

В Санкт-Петербургском Ленэкспо ковидный госпиталь разместился в еще одном павильоне

1-02-2022, 22:48

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

1-02-2022, 19:05

В Финляндии раскрыли схему выдачи поддельных шенгенских виз в Санкт-Петербурге

1-02-2022, 18:23

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

1-02-2022, 12:22

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

1-02-2022, 10:53

Крыша одной из Санкт-Петербургских многоэтажек не выдержала напора «Нади» и «Мари»

31-01-2022, 23:23

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

31-01-2022, 20:53

Власти планируют ввести в Петербурге дистанционную выдачу больничных листов

31-01-2022, 20:38

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

31-01-2022, 19:11

Санкт-Петербургское управление СК РФ расследует гибель двухлетней малышки в доме ее няни

31-01-2022, 18:58

Старшеклассники Петербурга уходят на дистант до середины февраля

31-01-2022, 15:53

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

31-01-2022, 14:14

Житель Ленинградской области задержан за «минирование» Петербургского метрополитена

31-01-2022, 12:08

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

31-01-2022, 11:50

Комздрав Санкт-Петербурга опроверг информацию о том, что выложил фото морга под видом поликлиники

31-01-2022, 00:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19
  • Вчера, 11:23

В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска
  • 1-02-2022, 17:23

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска

Европейский спутник Североатлантического альянса Sentinel-1B перестал функционировать после попытки провести разведывательные маневры в отношении

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти
  • 31-01-2022, 19:11

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик. Власть в Северной

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы
  • 31-01-2022, 14:14

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

Социолог обратил внимание, что хаос в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стал поводом для шуток по всему Интернету и в программе Ивана

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге
  • 31-01-2022, 20:53

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»
  • 31-01-2022, 11:50

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главы профильных комитетов Смольного с начала зимы не могут наладить эффективную ликвидацию последствий

Новости партнеров
Новости партнеров
Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках
  • Вчера, 12:34

Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках

Жители Петербурга продолжают сталкиваться с проблемами очередей в поликлиниках. Медицинский коллапс подчеркнул провал Смольного в проведении

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора
  • 1-02-2022, 12:22

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

Губернатор Александр Беглов прилетел на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Градоначальник может остаться работать в Минске.

Мундеп Дмитриева посоветовала Смольному упростить систему оказания медпомощи в Петербурге
  • Вчера, 21:47

Мундеп Дмитриева посоветовала Смольному упростить систему оказания медпомощи в Петербурге

Депутат МО Правобережный Невского района Светлана Дмитриева раскритиковала систему медпомощи Петербурга за бюрократический подход и предложила

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе
  • 1-02-2022, 19:05

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор