Мундеп Дмитриева посоветовала Смольному упростить систему оказания медпомощи в Петербурге

Депутат МО Правобережный Невского района Светлана Дмитриева раскритиковала систему медпомощи Петербурга за бюрократический подход и предложила решение «амбулаторного» коллапса.

Дмитриева считает, что если бы Смольный обратил выделил средства на оптимизацию работы медучреждений, то огромных очередей на прием к врачу можно было бы избежать.

Более того, петербургским властям следовало бы последовать примеру столицы, чтобы упростить процесс получения больничных, то есть организовать автоматический процесс выдачи после положительного теста на коронавирус. И тогда, уверена Дмитриева, огромные очереди сразу бы поредели.

Также депутат обратила внимание, что введенные ограничения на оказание плановой медицинской помощи привели к тому, что в Петербурге будто и вовсе отрицают существование других болезней. Горожане массово не могут попасть на прием к врачу, чтобы решить насущные проблемы со здоровьем.

Ранее СМИ писали, что в Петербурге зафиксировали «амбулаторный» коллапс на фоне увеличения числа заболевших новым штаммом «омикрон». Горожане по несколько дней не могут попасть в поликлиники из-за непоследовательной политики ограничений Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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