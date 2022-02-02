Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках

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Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках
Санкт-Петербург
Кадр видеозаписи очевидца

Жители Петербурга продолжают сталкиваться с проблемами очередей в поликлиниках. Медицинский коллапс подчеркнул провал Смольного в проведении антиковидных ограничений.

Власти Северной столицы стали получать массовые жалобы на доступ к медицинским услугам. Так, записаться к врачам стало невозможно без длинных очередей. Губернатор Александр Беглов потребовал решить эту проблему в ходе совещания с членами правительства. Однако глава Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец зявил, что очереди связаны с нехваткой кадров: многие врачи уходят на больничный из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

«К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать. Однако мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы свести неудобства к минимуму», — отметил Лисовец.

По мнению комитета, проблема с очередями не разрешится быстро из-за темпов заболевания. Эта проблема доказала неэффективность Смольного в борьбе с распространением коронавируса, несмотря на ужесточенные, но запоздалые ограничения. Кроме того, Северная столица по-прежнему занимает место в тройке регионов с самыми высокими темпами заболеваемости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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