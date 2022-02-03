Школьникам Ленинградской области во время карантина выдадут наборы продуктов и обеспечат спецзаданиями

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Школьникам Ленинградской области во время карантина выдадут наборы продуктов и обеспечат спецзаданиями
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Качество усвоения знаний, полученных дистанционно, будет строго контролироваться.

Николай Емельянов, заместитель главы правительства Ленобласти, курирующий вопросы социального обеспечения, отметил, что внеочередные каникулы никак не повлияют на необходимость проведения собеседования для девятиклассников перед государственной итоговой аттестацией.

Данная процедура будет проводиться 9 февраля. И все 15 000 девятиклассников Ленинградской области должны принять в ней участие. Это нужно, в том числе, и самим школьникам, ведь только после этого мероприятия их смогут допустить к государственной итоговой аттестации.

Отдельно на обсуждение руководства Ленобласти вынесен вопрос о школьном питании. Ведь по закону, младшая школа обеспечивается бесплатным питанием, а с пятого по одиннадцатый оно предоставляется детям, чьи семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах. И есть предложение выдавать по просьбе родителей соответствующие продуктовые наборы, в том числе и во время карантина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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