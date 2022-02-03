В «красных зонах» Санкт-Петербурга добавлено несколько сотен коек

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В «красных зонах» Санкт-Петербурга добавлено несколько сотен коек
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Коечный фонд инфекционных стационаров планируется расширять и в дальнейшем.

По информации, полученной от представителя городского комитета по здравоохранению, с 3 февраля для госпитализации пациентов с коронавирусными пневмониями были развернуты дополнительные койки в целом ряде лечебных учреждений.

В Колпинской детской городской больнице №22 добавлено шестьдесят койко-мест, в Педиатрическом университете – еще 35 детских коек. Проведено перепрофилирование 540 мест под инфекционное коронавирусное отделение в двадцатой городской больнице. Также задействован павильон №7 на территории «Ленэкспо», там начали госпитализировать пациентов на сотне новых коек.

Нагрузка стремительно нарастает не только на инфекционные стационары, еще сильнее во время волны «омикрона» достается амбулаторному звену, ведь «омикрон» не так тяжело переносится, как «дельта» и госпитализация требуется в разы реже, зато в поликлинику и на больничный людям идти приходится. По состоянию на 3.02.2022 года амбулаторное лечение проходят 250 000 людей, то есть 1/20 горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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