Губернатор Беглов сократил финансирование ветеранских НКО

Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является непродуманным и безответственным. Об этом заявил общественный деятель Эрнест Макаренко.

Вместо того, чтобы увеличить помощь ветеранским организациям, работающим действительно на пользу гражданского общества и оказывающих поддержку блокадникам, администрация губернатора Александра Беглова лишает их финансирования. Это просто ужасно и недопустимо, считает Макаренко.

Общественный деятель рассказал, что его семья тесно связана с Ленинградом, а его дед принимал участие в защите города от фашистских оккупантов.

«Дедушка в блокаду работал на военном заводе, был эвакуирован, мама со школой эвакуировалась, мой отец защищал в Красной армии Ленинград, воевал под Ленинградом и получил там тяжелое ранение, для меня этот город как родной», — рассказал Эрнест Макаренко.

Ранее стало известно, что в Смольном было принято решение сократить финансирование НКО , оказывающих помощь ветеранам и блокадникам. Теперь средства из городского бюджета будут получать лишь 50 некоммерческих организаций из 378 зарегистрированных в городе. Для примера, в 2020 году такую поддержку получили 354 НКО.

В то же время губернатор Александр Беглов продолжает утверждать, что поддержка блокадников является приоритетом его работы. Как видно, слова градоначальника расходятся с его реальными делами, что, впрочем, происходит уже не в первый раз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей