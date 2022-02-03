Считаю, что любое развитие всегда идет на пользу Петербургу – бизнесмен Пригожин 

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Считаю, что любое развитие всегда идет на пользу Петербургу – бизнесмен Пригожин 
Санкт-Петербург
Бизнесмен Евгений Пригожин

Оценку деятельности губернатора Петербурга Александра Беглова должны давать горожане и федеральный фентр. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее в пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от издания Peterburg News. Журналистов интересовало мнение Евгения Пригожина относительно возможной отставки Беглова.

Отвечая на вопрос издания, Пригожин подчеркнул, что не будет комментировать работу петербургского градоначальника.

«Оценку деятельности губернатора Петербурга давать не мне, это должны решать федеральный центр и жители города. Безусловно, изменение ситуации в Северной столице в лучшую сторону — большой шаг российского правительства навстречу петербуржцам. А что касается обновления в управлении городом, то я считаю, что любое развитие и шаги вперед всегда идут на пользу Петербургу», — цитирует предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Отметим ранее бизнесмен Пригожин, комментируя предположение журналистов о наличии конфликта с Александром Бегловым, высказался, что критикой не занимается, и что заявленного противостояния нет. 

Также бизнесмен отметил, что в целях обновления в управлении городом любые перспективные идеи и модернизация будут только на пользу Петербургу.

 

Ранее бизнесмен Пригожин выступил с идеей организовать конкурс самой позитивной песни о Петербурге. Эта идея возникла после многочисленных негативных публикаций в СМИ о Петербурге. Принять участие в конкурсе в статусе организатора мероприятия может любая компания, для этого необходимо подать заявку на участие.

Пригожин убежден, что новостная повестка должна содержать и позитивные моменты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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