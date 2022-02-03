Трубу в Петербурге прорвало сразу после ремонта: горожане бьют тревогу из-за состояния теплосетей

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Трубу в Петербурге прорвало сразу после ремонта: горожане бьют тревогу из-за состояния теплосетей
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/pushkin_story

В городе Пушкин вскоре после внепланового ремонта прорвало трубу. Очередная коммунальная авария указывает на критическое состояние техники.

Инцидент произошел накануне. Ночью 3 февраля сотрудники ГУП «ТЭК СПб» сообщили о завершении ремонта в городе Пушкин, где заменили 21,2 метра теплосетей. Через несколько часов жители домов в социальных сетях сообщили о прорыве трубы в доме по соседству. Сообщается, что петербуржцы не могут дозвониться в аварийную службу. До этого они двое суток сидели без отопления и горячей воды.

Очередной прорыв теплосети лишь подчеркивает критическое состояние коммунальной сферы Петербурга. Прорывы труб участили зимой 2021-2022 годов. Еженедельно фиксируются десятки ЧП, в результате которых жители испытывают дискомфорт в виде отключения тепла и горячей воды, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

До начала зимнего сезона губернатор Александр Беглов говорил о полной готовности теплосетей к холодам, однако декабрь 2021 года доказал обратное. На износ теплотрасс обращала внимание прокуратура, сообщая, что в критическом состоянии находится до 80% труб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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