Беглов игнорирует успешный опыт регионов по улучшению качества медобслуживания

Власти большинства регионов России принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне резкого роста заболеваемости. Губернатор Поморья Александр Цыбульский, например, распорядился выделить из правительственного парка 21 автомобиль для развозки врачей по адресам. В Петербурге не хотят следовать примеру других субъектов.

Северная Столица уже несколько раз обновила антирекорд по заболеваемости. Сейчас в сутки регистрируют более 20 тысяч новых случаев. Люди не могут дождаться врача на дом и вынуждены толпиться в поликлиниках с симптомами ОРВИ.

В связи с новой волной коронавируса губернатор Александр Беглов заявил о переводе системы здравоохранения в режим повышенной готовности, однако это никак не изменило ситуацию. Вводить дополнительные меры поддержки медиков в Смольном не собираются, хотя могли бы последовать примеру того же Цыбульского, ведь в городе люди вынуждены ждать прихода терапевта на дом несколько суток.

Помимо сбоев в работе системы здравоохранения, петербуржцы жалуются на неубранные снежные завалы, жуткий гололед и мусорные кучи, появившиеся во дворах после 1 января, когда в Петербурге стартовала мусорная реформа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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