Беглову посоветовали начать карьеру актера после его «внезапного» визита в Выборгский район

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Беглову посоветовали начать карьеру актера после его «внезапного» визита в Выборгский район
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «внезапно» посетить Выборгский район. Вот только данный выезд, как сообщает телеграм-канал «Площадь Восстания», очевидно был полностью постановочным.

«Внезапный» визит губернатора Беглова в Выборгский район состоялся четвертого февраля. В пресс-службе Смольного заявили, что градоначальник прибыл на место с врио главы района Виктором Полуниным. В Выборгском районе чиновники проверили уборку улиц и состояние контейнерных площадок в нескольких микрорайонах. Так, в микрорайоне Шувалово-Озерки Беглов «внезапно» посетил местную администрацию. Руководство на месте градоначальник не обнаружил. Таким образом ему пришлось дозваниваться до главы МО Константина Альхова и заставлять его лично проводить расчистку района, а также обходить все детские площадки.

На этом «визит» Беглова не закончился. Он также «внезапно» посетил пятьдесят вторую поликлинику на улице Афанасьева. Там чиновник выслушал жалобы и поговорил с пациентами.

В телеграм-канале «Площадь Восстания», заявили, что о проверке все были предупреждены заранее. Таким образом, по мнению авторов ТГ-Канала, "спектакль" Беглова был направлен лишь на самопиар.

«Но вице-губернатор Ирина Потехина требовала, чтобы для театральности был эффектный трюк с отсутствующим главой района. К тому же в этот раз поликлинику зачистили от всех пациентов. Сидели только подготовленные люди», - рассказали в публикации.

По мнению авторов канала Беглову лучше подходит карьера актера, нежели губернатора. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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