Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются с трудностями из-за неубранных улиц. Однако сложнее всего оказалось пожилым людям. Свои претензии выражают и блокадники. Они призывают губернатора Александра Беглова покинуть пост градоначальника.

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Эмма Левшина раскритиковала Беглова в разговоре с журналистами. Она считает, что губернатор не только не справляется с собственными обязанностями, но и не может организовать работу комитетов Смольного. Так как коммунальные службы не в состоянии надлежащим образом выполнить свою работу, женщина не может выйти на улицу.

«Я считаю плохой руководитель Беглов, если у него плохие подчиненные и не выполняют то, что надо выполнять. Подчеркну плохие подчиненные. И он их должен гнать, а не умеет гнать, значит, сам иди и чисти снег. Или вообще уходи», - сказала Левшина.

Также неубранные тротуары раскритиковала председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева. Её возмутило, что городские власти не отвечают за состояние города. Пожилым жителям тяжело передвигаться, и они меньше выходят из дома из-за страха травмироваться. Киселева отметила, что губернаторство Беглова – «проблема многих лет».

Блокадница Наина Толмачева заметила, что градоначальник часто «прикрывается темой блокады», ходит по показательным мероприятиям, но при этом не выполняет свои обязанности. Также она вспомнила про дворы, утопающие в мусоре с начала этого года.

Проблемы с уборкой снега начались в начале декабря прошлого года. СМИ и рядовые горожане часто отмечали недобросовестный подход к исполнению обязанностей коммунальщиками Смольного. Люди регулярно критикуют Беглова и его команду за системные проблемы в Петербурге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей