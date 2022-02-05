За прошедший месяц на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнаружено 240 пьяных водителей

Из них два десятка задержали и по их нарушениям открыли уголовные производства.

По информации, обнародованной пресс-секретарем регионального Управления ГИБДД МВД, их сотрудники за первый месяц текущего года приняли участие в шести рейдах по улицам и трассам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе проверок «Нетрезвый водитель» правоохранителями были обнаружены 237 нарушителей, управлявших автомобильными транспортными средствами, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Больше сотни из них не согласились с проведением медицинского освидетельствования. Двадцать пять водителей были задержаны, так как их поймали в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей уже повторно. А за такое нарушение законом предусматривается уголовная ответственность.

Правоохранители просят водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, ведь это не только предполагает штраф, но и несет угрозу жизням участников дорожного движения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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