Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег

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Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег
Санкт-Петербург
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Журналист Ксения Собчак коснулась темы работы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Новости!» на канале «Осторожно, Собчак!». Телеведущая заявила, что градоначальнику следовало бы заняться уборкой снега и мусора. 

Собчак осветила тему визита Беглова в Белоруссию. Во время встречи с президентом республики Александром Лукашенко губернатор Северной столицы подарил ему щедрый подарок — кусочек хлеба времен блокады Ленинграда, который до этого хранился в музее. Журналистка посоветовала градоначальнику вместо подобных дипломатических жестов обратить внимание на сложившуюся ситуацию в городе.  

«Хотя если Беглову что и следует вывозить из Петербурга, то только две вещи: а) снег и б) мусор. <…> Беглов действительно отвратительный губернатор», — заявила Собчак. 

Также телеведущая обратилась к жителям города на Неве. Она посоветовала им намекнуть градоначальнику на то, что в выходные ожидается сильный снегопад и последствия непогоды необходимо будет убирать. 

Снежный коллапс образовался в Петербурге с наступлением зимы. На протяжении трех месяцев Смольный во главе с Александром Бегловым не может организовать качественную уборку снега. После Нового года к проблемам петербуржцев добавился еще мусорный коллапс. Более месяца жители некоторых районов Северной столицы буквально утопают в невывезенных отходах, а привела к подобному проведенная властями мусорная реформа. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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