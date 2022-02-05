Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег

Журналист Ксения Собчак коснулась темы работы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Новости!» на канале «Осторожно, Собчак!». Телеведущая заявила, что градоначальнику следовало бы заняться уборкой снега и мусора.

Собчак осветила тему визита Беглова в Белоруссию. Во время встречи с президентом республики Александром Лукашенко губернатор Северной столицы подарил ему щедрый подарок — кусочек хлеба времен блокады Ленинграда, который до этого хранился в музее. Журналистка посоветовала градоначальнику вместо подобных дипломатических жестов обратить внимание на сложившуюся ситуацию в городе.

«Хотя если Беглову что и следует вывозить из Петербурга, то только две вещи: а) снег и б) мусор. <…> Беглов действительно отвратительный губернатор», — заявила Собчак.

Также телеведущая обратилась к жителям города на Неве. Она посоветовала им намекнуть градоначальнику на то, что в выходные ожидается сильный снегопад и последствия непогоды необходимо будет убирать.

Снежный коллапс образовался в Петербурге с наступлением зимы. На протяжении трех месяцев Смольный во главе с Александром Бегловым не может организовать качественную уборку снега. После Нового года к проблемам петербуржцев добавился еще мусорный коллапс. Более месяца жители некоторых районов Северной столицы буквально утопают в невывезенных отходах, а привела к подобному проведенная властями мусорная реформа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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