В Петербурге коммунальщики не справились с уборкой улиц после небольшого снегопада

Санкт-Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Квина», из-за которого прошел небольшой снегопад. Однако коммунальщики не справились даже со скромным количеством осадков.

Горожане публикуют в Сети фото заснеженных дворов и парковочных зон. Заторы наблюдаются не только в центре города, где узкие улицы, но и в новых спальных районах.

Сотрудники сферы ЖКХ не справляются с уборкой проезжей части и тротуаров. Снег на дороге повышает аварийную ситуацию.

Причиной проваленной снегоуборочной кампании стали непродуманные действия Смольного под руководством губернатора Александра Беглова, который не купил достаточное количество спецтехники. Более того, в Петербурге острая нехватка дворников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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