В Петербурге коммунальщики не справились с уборкой улиц после небольшого снегопада

Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека,
Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «внезапно» посетить Выборгский район. Вот только данный выезд, как сообщает телеграм-канал
Власти большинства регионов России принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне резкого роста заболеваемости. Губернатор Поморья
Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» прошло в онлайн-формате 3
Санкт-Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Квина», из-за которого прошел небольшой снегопад. Однако коммунальщики не
Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются
Меньше тысячи подростков из Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавирусной инфекции. Подобные темпы вакцинации показывают, что достичь
Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает
Вирусолог Евгений Коновалов считает ношение медицинских масок в лучшем случае совершенно бесполезной мерой профилактики, в худшем - опасной. Об этом
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle