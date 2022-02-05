Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге продвигается крайне медленно

Меньше тысячи подростков из Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавирусной инфекции. Подобные темпы вакцинации показывают, что достичь требуемого уровня коллективного иммунитета Северная столица сможет не раньше, чем через десятки лет.

Всего 945 несовершеннолетних петербуржцев прошли первый этап бесплатной вакцинации от COVID-19. Детей и подростков начали прививать в связи с увеличившимися темпами распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Заразная вариация поражает несовершеннолетних граждан. Глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что каждый четвертый заболевший в Северной столице является ребенком.

«Заболевший ребенок потенциально — источник инфекции для взрослых. Сейчас как никогда важно начать вакцинировать детей», — отметил чиновник.

Низкие темпы вакцинации подростков приведут к тому, что достаточного уровня коллективного иммунитета в городе удастся достичь только через десятки лет. Подобные расчеты расходятся с заверениями чиновников. Еще осенью губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что достичь коллективного иммунитета удастся к началу 2022 года, но данные статистики говорят об обратном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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