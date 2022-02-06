Преподаватель Кембриджской школы неудачно прогулялся по ночному Петербургу, оставшись без денег, часов и айфона

В Петербурге задержали криминальную троицу, ограбившую иностранца, преподающего в Кембриджской международной школе. О самом происшествии стало известно накануне.

Вчера тридцатидевятилетний гражданин Великобритании сообщил работникам травмпункта, куда обратился с множественными ушибами лица и бедра, о том, что минувшей ночью он был ограблен неизвестными. Со слов сотрудника учебного заведения, инцидент произошёл рядом со станцией метро «Петроградская». Иностранец лишился iPhone XP, часов Apple Watch, кошелька с картой шотландского банка и тысячи рублей. По оценке потерпевшего, сумма нанесённого ему ущерба составила около пятидесяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых по горячим следам. Один из участников криминальной троицы ранее был чист перед законом, а второй уже находился под подпиской о невыезде за совершённый угон. Самый впечатляющий «послужной список» оказался у третьего подозреваемого – грабёж, разбой, угрозы убийством, наркотики и нарушение неприкосновенности чужого жилья. В довершение перечисленного, он, как и его «коллега», так же был ограничен подпиской о невыезде.

Подозреваемых задержали и составили административные протоколы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи ищут награбленное – в момент задержания у троицы ничего из похищенного при себе обнаружено не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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