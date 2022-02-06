На территории Санкт-Петербургского ботанического сада спилили пальму, пережившую блокаду

Дерево было высажено еще в 1937 году.

Решение об удалении такого памятного и ценного дерева было принято руководством не из-за его смерти или заболевания. Наоборот пальма чувствовала себя прекрасно и быстро росла. Просто она достигла критического размера, упершись в стеклянную крышу оранжереи.

В итоге ей и дальше расти было некуда и обрезка ничего бы не дала, кроме гибели дерева, ведь пальмы не образуют ветвей. А единственная точка, из которой растут листья, цветы и плоды, располагается на их вершинах.

Работники Санкт-Петербургского Ботанического сада запечатлели процесс удаления легендарного дерева на видео и выложили его на странице организации в одной из социальных сетей.

В скором времени там будет проводиться удаление еще одного дерева – Кубинской пальмы, которую высадили в 1984 году. Причина та же, что и у пальмы, пережившей блокаду – ее макушка также практически уперлась в крышу оранжереи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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