В Санкт-Петербурге от коронавируса привились более 1 100 подростков

В Северной столице прививочная компания все больше охватывает подростков. Со времени начала вакцинации в ней поучаствовали больше тысячи ста несовершеннолетних.

Растет и число пунктов вакцинации, где принимают детей. Теперь для подростков в возрастном промежутке 12 – 17 лет доступны по всему Санкт-Петербургу 87 кабинетов.

Старт вакцинации несовершеннолетних состоялся 28.01.2022 года и с тех пор она была проведена 1 168 юным петербуржцам. Наблюдается устойчивая тенденция к росту количества желающих привиться. К примеру, за прошедшие сутки пункты вакцинации посетили 223 ребенка.

Прививают несовершеннолетних двухкомпонентным препаратом «Спутник М». При этом доза, вводимая детям, в несколько раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинация подростков стала особенно актуальной в связи с появлением штамма омикрон, против которого дети оказались более уязвимыми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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