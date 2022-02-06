Средний размер оплаты услуг ЖКУ для жителей Санкт-Петербурга за прошлый год составил около 3 000 рублей

Жители Северной столицы за 2021 год в среднем ежемесячно перечисляли в ЖКУ 2 806 рублей. В то время, как средний размер аналогичного платежа по всей Российской Федерации составил 3 405 рублей. За 2020 год в среднем по стране чек ровнялся 3 138 рублям. Такое подорожание услуг в экспертном сообществе связывают с тем, что на 2021 год пришелся самый морозный период зимы 2020/2021.

Ожидается, что год текущий принесет жителям Санкт-Петербурга некоторое подорожание услуг коммунальщиков, так как с 1.07.2022 года их цену планируется поднять на 4%, что составит около 26 рублей для каждого человека, проживающего в квартире.

Содержание жилища подорожает ориентировочно на 3,5%. Цена должна подняться также и не газ, тепло, водоснабжение и электричество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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