Администрация губернатора Беглова способна понимать только обсценную лексику – активистка

Неубранные снег и наледь на улицах Санкт-Петербурга наглядно демонстрируют реальное отношение Смольного к жителям города. Такое мнение в интервью СМИ высказала инвалид-колясочник Светлана Быстрова, руководитель движения «Колясочники Петербурга».

Нечищеные улицы создают проблемы с передвижением, в том числе, и для инвалидов, отмечает активистка. По ее словам, на жалобы горожан администрация губернатора Александра Беглова не реагирует.

Заставить что-то сделать чиновников Смольного удается лишь в случае громкой публичной огласки, как это произошло с Сергеем Шнуровым. Музыкант выпустил два клипа, посвященные снежным и мусорным проблемам Северной столицы, и только после этого городские власти зашевелились.

«Иван Краско, ему за 90 лет, он написал обращение к президенту, но Беглов не отреагировал. Розенбаум высказался, тоже не заметили. А как только Шнур проорал матом, тогда зашевелились. А потом на него еще вывалили, мол, как это ты мог, так сделать. А он как мог, так и сделал, а он только так и делает – у него мат на мате и матом погоняет. И, вероятно, для нашего руководства города не осталось больше слов доходчивых», – заявила Светлана Быстрова.

В итоге руководитель движения «Колясочники Петербурга» приходит к выводу, что Беглов и его чиновники понимают только мат. В этой форме к ним и следует обращаться для решения городских проблем.

Равнодушие Смольного к решению проблем по уборке снега в Северной столице привело к тому, что петербуржцы разместили на портале Change.org петицию с требованием отставки губернатора Александра Беглова. На сегодняшний день петицию подписали более 34 000 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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