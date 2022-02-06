Петербург вышел на первое место в стране по числу новых случаев COVID-19

Ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Санкт-Петербурге продолжает стремительно ухудшаться - каждый день в городе регистрируется очередной рекорд по числу новых заболевших COVID-19. За последние сутки этот показатель составил 21 448 человек. Таким образом Северная столица вышла на первое место по стране, опередив даже Москву.

Санкт-Петербург остается среди лидеров и по числу летальных исходов от коронавируса. За последние сутки этот показатель составил 67 человек. Приведенные данные подтверждаются официальной информацией Смольного.

Петербургские СМИ также обратили внимание , что в отличие от большинства регионов администрация губернатора Александра Беглова отказалась проводить бесплатное тестирование на коронавирус в торговых центрах Северной столицы.

По мнению экспертов, данное решение Смольного вызывает множество вопросов, так как массовое тестирование горожан помогло бы более оперативно выявлять новые случаи заражения COVID-19 среди населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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