Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга дала согласие на возведение 1 600 000 м2 жилья

Вот примеры одних из самых скромных проектов.

ФСК «Северо-Запад» получил возможность построить 23 000 квадратных метров апарт-отеля, рассчитанного на 720 номеров по Московскому шоссе, дом 13. Компания уже несколько лет торгуется с городскими властями, но никак не может прийти к консенсусу. И только в 2022 обе стороны договорились, согласившись взамен на право строительства отеля возвести и подарить городу детский сад на 220 мест, а также предоставить часть выкупленной земли под внутриквартальный проезд.

ООО «Специализированный застройщик «Альмандин»» получил право возвести 60 700 квадратных метров жилья между улицей 12-й Красноармейской и Лермонтовским проспектом взамен на реконструкцию здания Николаевского кавалерийского училища, передачу 377,8 м2 встроенных помещений и ремонта здания одной школы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей