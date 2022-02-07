Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга дала согласие на возведение 1 600 000 м2 жилья

Image 16+
Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга дала согласие на возведение 1 600 000 м2 жилья
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Вот примеры одних из самых скромных проектов.

ФСК «Северо-Запад» получил возможность построить 23 000 квадратных метров апарт-отеля, рассчитанного на 720 номеров по Московскому шоссе, дом 13. Компания уже несколько лет торгуется с городскими властями, но никак не может прийти к консенсусу. И только в 2022 обе стороны договорились, согласившись взамен на право строительства отеля возвести и подарить городу детский сад на 220 мест, а также предоставить часть выкупленной земли под внутриквартальный проезд.

ООО «Специализированный застройщик «Альмандин»» получил право возвести 60 700 квадратных метров жилья между улицей 12-й Красноармейской и Лермонтовским проспектом взамен на реконструкцию здания Николаевского кавалерийского училища, передачу 377,8 м2 встроенных помещений и ремонта здания одной школы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга дала согласие на возведение 1 600 000 м2 жилья

Вчера, 21:03

Санкт-Петербургский инфекционист рассказала о тревожных симптомах коронавируса

Вчера, 19:13

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года

Вчера, 18:52

Генеральный директор коммерческой структуры обвинён прокуратурой Санкт-Петербурга в невыплате зарплат сотрудникам

Вчера, 17:23

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц

Вчера, 16:09

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи

Вчера, 11:42

Средний размер оплаты услуг ЖКУ для жителей Санкт-Петербурга за прошлый год составил около 3 000 рублей

6-02-2022, 23:53

Полицейскому из Петербурга пришлось ловить попутку, чтобы догнать лихача, разбившего его машину

6-02-2022, 23:53

Петербург вышел на первое место в стране по числу новых случаев COVID-19

6-02-2022, 18:33

В Санкт-Петербурге от коронавируса привились более 1 100 подростков

6-02-2022, 16:43

В Петербурге во время аварии пострадали двое подростков: Возможная виновница ДТП ненамного старше пострадавших

6-02-2022, 15:08

Администрация губернатора Беглова способна понимать только обсценную лексику – активистка

6-02-2022, 13:57

На территории Санкт-Петербургского ботанического сада спилили пальму, пережившую блокаду

6-02-2022, 11:58

Преподаватель Кембриджской школы неудачно прогулялся по ночному Петербургу, оставшись без денег, часов и айфона

6-02-2022, 11:43

Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег

5-02-2022, 23:36

В Петербурге коммунальщики не справились с уборкой улиц после небольшого снегопада

5-02-2022, 18:48

Петербургские полицейские половину ночи искали в лесных сугробах пакет с наркотиками

5-02-2022, 16:48

За прошедший месяц на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнаружено 240 пьяных водителей

5-02-2022, 15:38

Пожилая жительница Петербурга поняла, что её обманули только спустя три года, когда обман повторился

5-02-2022, 15:38

12 лабораторий Санкт-Петербурга начали работать круглосуточно

5-02-2022, 12:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Над Донецком атакован неизвестный высотный беспилотник
  • 6-02-2022, 11:58

Над Донецком атакован неизвестный высотный беспилотник

Несколько часов назад над Донецком на высоте порядка 4-5 километров был засечен беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Дрон сразу же

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи
  • Вчера, 11:42

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи

Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными

В Петербурге коммунальщики не справились с уборкой улиц после небольшого снегопада
  • 5-02-2022, 18:48

В Петербурге коммунальщики не справились с уборкой улиц после небольшого снегопада

Санкт-Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Квина», из-за которого прошел небольшой снегопад. Однако коммунальщики не

Администрация губернатора Беглова способна понимать только обсценную лексику – активистка
  • 6-02-2022, 13:57

Администрация губернатора Беглова способна понимать только обсценную лексику – активистка

Неубранные снег и наледь на улицах Санкт-Петербурга наглядно демонстрируют реальное отношение Смольного к жителям города. Такое мнение в интервью СМИ

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге продвигается крайне медленно
  • 5-02-2022, 11:38

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге продвигается крайне медленно

Меньше тысячи подростков из Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавирусной инфекции. Подобные темпы вакцинации показывают, что достичь

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года
  • Вчера, 18:52

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербург вышел на первое место в стране по числу новых случаев COVID-19
  • 6-02-2022, 18:33

Петербург вышел на первое место в стране по числу новых случаев COVID-19

Ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Санкт-Петербурге продолжает стремительно ухудшаться - каждый день в городе регистрируется

Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег
  • 5-02-2022, 23:36

Ксения Собчак попросила петербуржцев намекнуть Беглову, что пора вывозить снег

Журналист Ксения Собчак коснулась темы работы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Новости!» на

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц
  • Вчера, 16:09

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц

Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских

Эксперт Михайлов: Украина готовит удар по энергетике России
  • 6-02-2022, 15:13

Эксперт Михайлов: Украина готовит удар по энергетике России

Киев планирует переключить Объединенную энергосистему Украины (ОЭУ) от общей с Россией и Белоруссией системы на европейскую, пишет обозреватель «РИА