Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи

Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными силами борются со снегом в городе.

С приходом зимы ситуация в Северной столице резко ухудшилась. Петербуржцы непрестанно жалуются на снег и наледь. Добраться с одного места до другого удается с трудом. Вместо культурных достопримечательностей символом Санкт-Петербурга стали снежные и мусорные кучи.

Ситуация, которая сложилась в Петербурге, показывает, что Смольный безразличен к судьбе города, причем даже к тому, выдержат ли многотонные снежные массы объекты культурного наследия (ОКН). Вот почему активисты решили расчистить переход по Большому Петровскому мосту своими силами.

«Однако возлагать ответственность на жителей, которые почему-то не вышли убирать свой двор, чиновники по-прежнему не в праве. И, хоть наши активисты всегда готовы потрудиться на благо города, возникает вопрос: точно ли нам нужны управленцы, которые не в состоянии справиться даже с элементарной расчисткой улиц?» – задаются вопросом авторы публикации.

В комментариях к посту петербуржцы поддержали молодых людей. Жители Северной столицы с иронией отметили, что губернатор Александр Беглов только радуется тому факту, что не нужно платить заработную плату дворникам.

Напомним, что проблема с уборкой снега возникла в конце ноября 2021 года. Губернатор Беглов не смог сдержать обещание, город к зиме оказался не готов. Смольный не обеспечил коммунальные службы достаточным количеством снегоуборочной техники и работников ручного труда.

Уже третий месяц улицы города тонут в неубранных сугробах и покрыты наледью, что создает аварийную ситуацию на дорогах города и угрозу здоровья для пешеходов.

Фото: vk.com/molodoipeterburg

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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