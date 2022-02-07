«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц

Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских больниц. На своей странице в Facebook он написал, задался вопросом, почему городское правительство за два года не смогло урегулировать соответствующую проблему.



«Неужели за два года в нашем городе невозможно решить проблему очередей из Скорых? Задача Скорых не стоять в очередях. Есть ещё люди, которые этого не понимают?», —возмущается врач.

По словам Авербаха, приемное отделение в медучреждении, где «неотложка» стояла в очереди, приемное отделение принимает 2-3 бригады в час. Среднее время ожидания у больницы составляет 3-4 часа. За этот период 10 бригад «скорых» может оказать помощь 35-40 больным.

В данном случае врач сделал акцент на пробелах в медицинской сфере Северной столицы, вскрывшихся во время вспышки заболеваемости, вызванной новым штаммом COVID-19 «омикрон».

Ранее губернатор Беглов объявил о переводе систему здравоохранения в состояние повышенной готовности. Было принято решение увеличить количество выездных бригад в поликлиниках и актив службы 112, принимающей звонки с жалобами на коронавирус.

Несмотря на это, город сталкивается с определенными издержками, обусловленными прошлыми ошибками городских властей. В первую очередь, стоит напомнить, что Смольный привлекал финансирования бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи вне перечня услуг по ОМС. Следовательно, изначально в бюджете Петербурга не хватает средств на медицину.

Также СМИ обращали внимание, что вследствие образовавшегося в Северной столице «медицинского коллапса» горожане не могут получить своевременную врачебную консультацию. До этого сообщалось, что Петербург стал лидером по суточной заболеваемости коронавирусом, чему, в свою очередь, предшествовал недостаточный уровень вакцинации горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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