Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора Петербурга Александра Беглова за время пребывания его у власти. Политолог заявил, что образ крепкого хозяйственника рассыпался, а градоначальника стала интересовать только собственная внешность.

По словам политологов, в начале политической карьеры у Беглова были все шансы реализовать «медовый месяц» политика — то есть начать преобразования, когда все просчеты и ошибки списываются на предыдущую власть. Но усилиями пиарщиков образ крепкого хозяйственника, с которым он заходил в Смольный, был уничтожен.

«Беглов за 3 года превратился из образа крепкого хозяйственника в гламурного чиновника. Если раньше он не гнушался работы — мог взять лопату в руки, двигался, работал, то сейчас его больше заботит собственная внешность — прилизанная прическа волосок к волоску и тд», — пояснил Бредихин.

Эксперт убежден, что Беглова больше интересуют личные вопросы, чем решение проблем города. Это подтверждает статистика: за последнее время рейтинг губернатора упал до критических 16%. Петербуржцы вовсю критикуют градоначальника в соцсетях, отмечая не его дела, а его маникюр и «мелькание» на торжествах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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