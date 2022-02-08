Активист призвал Беглова больше внимания уделять проблемам города

Лидер движения «Честный Петербург» Никита Сорокин возмутился качеством уборки снега в Невском районе Петербурга. Своим мнением он поделился с журналистами издания Peterburg News.

Общественник рассказал, что лично стал свидетелем аварии, когда грузовую машину при повороте на гололеде занесло в соседнюю машину. При этом из-за обледенения дорог и неубранного снега страдают и пешеходы. По его словам, особенно острая ситуация сложилась в ЖК «Цивилизация», на территории которого коммунальщики не убирают снег уже длительное время.

«Люди страдают от того, что в квартале ЖК «Цивилизация» не убирается снег вообще в принципе. Почему так происходит, я не понимаю. Там гололед, машины негде ставить, изначально квартал проектировался через одно место, так сейчас бы хоть снег убирали, я думаю, это можно обозначить», - рассказал Сорокин.

Активист считает, что губернатор Петербурга должен уделить более пристальное внимание проверке работы коммунальных служб. Причем, сделать это надо не только в Невском районе, но и в других частях города, так как там обстановка с уборкой снега немногим лучше.

«Я проезжаю, смотрю, вижу, что там кучи снега, сплошной гололед и хотелось бы, чтобы Беглов обратил внимание на Боровую, где я живу», - отметил Сорокин.

Ранее Александр Беглов провел серию «внезапных» проверок качества уборки снега в некоторых районах города. В ходе визита он раскритиковал управляющие компании за игнорирование жалоб горожан и поручил им в кратчайшие сроки устранить все недоработки. Однако на данный момент коммунальщики Смольного так и не приступили к обработке обращений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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