Депутат Грудин обратился к правоохранителям с предложением провести обыск по «снегоуборочному делу» у Беглова

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Депутат Грудин обратился к правоохранителям с предложением провести обыск по «снегоуборочному делу» у Беглова
Санкт-Петербург
Федор Грудин / Фото из открытых источников

Муниципальный депутат Федор Грудин считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обязан понести наказание за бездействие чиновников в решении коммунальных проблем. 

Смольный пытается отвлечь от себя внимание правоохранителей, когда натравил полицейских на жилищные и дорожные предприятия. Об этом в своем телеграм-канале написал муниципальный депутат МО «Правобережный» Федор Грудин.

Источники издания «Фонтанка» сообщили, что во вторник власти решили сделать снегоуборочную полицейскую спецоперацию. В Кронштадте и на Васильевском острове стражи порядка посетили подрядчиков, которые ответственные за уборку дорог и вывоз мусора. Во Фрунзенском они решили нагрянуть в жилкомсервисы. По сообщениям СМИ, чиновники не требовали сажать, а только взять документацию, которая дала бы возможность Александру Беглову не отвечать за снежный беспредел в городе. 

«В Смольном понимают, что главное в следственных действиях — это не выйти на самих себя, поэтому экстренно ищут виновных в своих же провалах, дабы самим не стать подозреваемыми по уголовным дела. Вообще это характерный тренд для эпохи губернатора Беглова: все вокруг дураки, ленятся, воруют и не работают (а если работают не так, как велит партия, то «активнутые и противные»). Один он стоит в белом пальто и возмущается происходящим», — отметил депутат.

Также он добавил, что в январе вице-губернатор Анатолий Повелий стал обвинять в снежном коллапсе управляющие компании, владельцев зданий, «Мостотрест» и муниципалитеты. По его мнению, виноваты все, кроме Смольного и профильного комитета. 

Депутат отметил, что чиновники десять лет раздают контракты на уборку улиц определенным предприятиям. И в то же время прикидываются невиновными. 

«Попытка натравить правоохранителей на жилкомсервисы — не более чем отвлечение внимания от истинных проблем города. В Санкт-Петербурге неделями не чистят снег на дорогах, проезжих частях и тротуарах. Не вывозятся кучи снега, причём не из дворов, а с обочин дорог, за которые отвечает город и Комблаг в частности. Просто нужно в очередной раз устроить имитацию бурной деятельности — это ведь проще, чем обеспечить уборку снега и льда в городе. И к тому же хороший способ отвести от себя внимание правоохранителей», — считает депутат.

Грудин выступил с предложением и посоветовал стражам порядка посетить Смольный. По его словам, именно власти нерационально использовали средства и довели ситуацию с уборкой улиц до критической. По словам депутата, губернатор Беглов и его подчиненные должны быть наказаны «за здоровье тысяч петербуржцев, переломавших руки и ноги на обледеневших улицах и тротуарах».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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