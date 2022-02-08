Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой

Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш, публицист, политический аналитик Юрий Голубь обвинил Смольный в превращении Петербурга в город смерти.

Так, с началом зимы на улицах Петербурга стало небезопасно – скользкие дороги и тротуары, свисающие сосули с крыш. Издание "Невские новости" сообщило, что 8 февраля у дома № 94 нашли 29-летнего дворника, которому на голову упала наледь с крыши. Травма оказалась смертельной. При этом это далеко не первый случай, жители массово жалуются в Смольный на бездействие коммунальников, которое привело к получению петербуржцами травм.

Публицист Юрий Голубь считает, что гибель людей и травмы в Петербурге – это закономерный и страшный результат коммунального коллапса, который наблюдается в городе с начала зимы.

– Петербург превращается в город смерти. Возмущения петербуржцев, которые выражаются через открытие письма, ролики и реплики в социальных сетях, легко понять. Ведь горожане всерьез переживают за собственное здоровье, за собственную жизнь. Понятно, что в этом случае, если кто-то и понесет наказание, то это будет сотрудник управляющей компании. Те же, кто допускает подобное в городе, очевидно, не понесут никакой ответственности, – отметил аналитик.

Он добавил, что для городских чиновников бездействие в решении проблем закончится печально с политической точки зрения, так как подобные скандалы не останутся на федеральном уровне без последствий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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