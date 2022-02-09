В Санкт-Петербурге два десятка концертных коллективов подали иск против Смольного

Они недовольны карантинными ограничениями, которые принесла с собой пандемия.

Несмотря на то, что подобные обращения не привели к положительному результату, более двадцати компаний-промоутеров из Санкт-Петербурга зарегистрировали коллективный иск в городском суде с требованием отмены ограничения на проведения больших концертных мероприятий.

По информации, предоставленной Ириной Пуловой, юристом этой ситуационной коалиции, количество организаций несогласных с руководством Северной столицы постоянно растет.

С требованием разрешения проводить масштабные концерты выступают не только небольшие организации, но и такие мощные промоутеры, как «Мельница №1», «Система концерт», «Артистика». Компании, поддержавшие исковое заявление ведут переговоры с пока воздержавшимися для того, чтобы выступить единым фронтом.

А где-то совсем близко маленький коронавирус смотрит на это с улыбкой, он тоже поддерживает отмену запрета на, по-настоящему массовые мероприятия…

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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