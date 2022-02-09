В деле о массовом отравлении пациентов в Санкт-Петербургском ГКДЦ №1 появились еще два фигуранта

Киев планирует переключить Объединенную энергосистему Украины (ОЭУ) от общей с Россией и Белоруссией системы на европейскую, пишет обозреватель «РИА
Лидер движения «Честный Петербург» Никита Сорокин возмутился качеством уборки снега в Невском районе Петербурга. Своим мнением он поделился с
Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными
Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной. Решение о перемещении танков, САУ и легкой бронированной техники к
Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,
Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора
Ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Санкт-Петербурге продолжает стремительно ухудшаться - каждый день в городе регистрируется
Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских
Муниципальный депутат Федор Грудин считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обязан понести наказание за бездействие чиновников в
Председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов прокомментировал ситуацию с вывозом мусора на территорию близ
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