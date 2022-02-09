В деле о массовом отравлении пациентов в Санкт-Петербургском ГКДЦ №1 появились еще два фигуранта

Обвинение предъявлено еще и двум заместителям главного врача Центра.

По информации, предоставленной Сергеем Капитоновым, старшим помощником начальника ГСУ СК Российской Федерации, статус обвиняемых по делу о причинении смерти семи пациентам предоставлен еще двум заместителям руководителя Санкт-Петербургского ГКЦД №1.

Кроме того, они обвиняются еще и в оказании услуг, небезопасных для здоровья и жизни людей. На данный момент рассматривается вопрос о том, какая для них должна быть определена мера пресечения.

На несколько дней раньше были проведены задержания Евгения Попова, главного врача Центра и Елены Медведевой, заведующей отделением лучевой диагностики. Оба препровождены в изолятор временного содержания. Старшую медицинскую сестру ГКДЦ №1, которая также проходит по этому делу обвиняемой, суд пока оставил дома под подпиской о не выезде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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