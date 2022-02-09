В Санкт-Петербурге перед приемными покоями стационаров очереди из машин скорой помощи

Комздрав Северной столицы разъяснил, почему около одного из инфекционных ковидных отделений наблюдалась очередь, состоявшая из автомобилей скорой помощи. По словам их представителя, в последнее время возросло количество перевозок пациентов из одного стационара в другой. А ситуация с госпитализациями вновь выявленных инфицированных коронавирусом полностью контролируется руководством как самого Комздрава Санкт-Петербурга вообще, так и каждой больницы по отдельности.

Фотографии очередей из карет скорой помощи стали попадать в новости от многих городских СМИ. Пресс-секретарь Комитета здравоохранения сказал, что они появляются редко и быстро рассасываются. Поскольку продолжительность передачи ковидного пациента довольно большая и достигает 40 минут, так как нужно перемерять жизненные показатели, распределить по потокам. В той больнице, что упоминалась в новостях, прием ведут пять врачей одновременно, а в пиковые часы к ним добавляют еще трех.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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