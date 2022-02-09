За январь 2022 года на улицах Санкт-Петербурга погибло втрое больше людей, чем за январь 2021

Общее число дорожно-транспортных происшествий возросло, хотя и не так сильно: на 16%.

Если смотреть в абсолютных цифрах, то в течение января 2021 года в ДТП на территории Северной столицы было двое погибших, а в январе текущего года – шестеро. Что касается общего количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, то таковых в текущем году было 236. Это на 16% больше, чем за январь прошлого года (198).

Эту информацию предоставил корреспонденту «Невских Новостей» Вячеслав Степченко, руководитель информационного управления Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации.

Выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и количество пострадавших в авариях несовершеннолетних. Если в январе 2021 году таковых было шестнадцать, то в текущем году – двадцать одна.

И февраль, к сожалению, не отстает по количеству ДТП от января.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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