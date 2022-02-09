Компания «Эко Лэнд» вынуждает жителей Ломоносовского района Ленобласти дышать отходами и гарью

Председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов прокомментировал ситуацию с вывозом мусора на территорию близ деревни Пеники. Он рассказал журналистам о том, какими нормами пренебрегает «Эко Лэнд».

С начала 2022 года людям из Ломоносовского района Ленобласти приходится жить рядом со свалкой. Как сообщают СМИ , в лесу, около речки Черная, появилось новое место для складирования отходов. Сюда перевозчик «Эко Лэнд» отправляет ТКО из Петербурга.

Напомним, после старта мусорной реформы Смольный под руководиством губернатора Александра Беглова назначил нового регоператора – НЭО. Тот выбрал новых подрядчиков для вывоза мусора. За этот процесс в семи районах Северной столицы отвечает именно «Эко Лэнд».

Ранее петербуржцы уже жаловались, что перевозчик несвоевременно выполняет обязанности. Сейчас повод для обращений появился и у жителей Ленобласти. «Эко Лэнд» не хочет подчиняться экологическому и природоохранному законодательству.

Эксперт отметил, что объект находится в зоне ответственности Федерального экологического надзора. Поэтому приехавшим на место представителям фонда и сотрудникам комитета государственного экологического надзора пришлось использовать квадрокоптер. Так они смогли оценить только внешнее состояние зоны.

Виноградов разъяснил и правовые моменты. Так, у «Эко Лэнда» есть необходимая документация, однако разрешения на длительное хранение мусора у организации нет.

«То, что делают они – это нарушение санитарных норм. Почему они это делают? Потому что им разрешили так делать», — рассказал специалист.

Кроме того, в соответствии с генпланом Пениковского поселения, «Эко Лэнд» имеет право размещать только отходы второго класса опасности. Однако организация игнорирует предписания и складирует в том числе ТКО первого класса.

«То есть незаконно они завод сделали и разместили. Не предусмотрен по генплану там должен быть этот завод», — отметил эксперт.

Напомним, ранее эколог Юрий Шевчук уже призывал жителей Ломоносовского района обращаться в профильные органы для того, чтобы решить проблему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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