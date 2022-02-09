Муниципальный депутат Левин не одобрил выезды Беглова в районы Петербурга

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Пушкинский и Выборгский районы с проверкой на предмет уборки улиц, а также удостоверился в «удовлетворительной» работе поликлиник.

Во время объездов местные жители жаловались губернатору на плохую уборку улиц, а также на сложную ситуацию в медицинской сфере — врача на дом вызвать практически нереально, а в очередях в поликлинику люди вынуждены стоять часами, иногда даже на улице. Чтобы создать видимость ответственного градоначальника, Беглов раздавал указы и распоряжения, но после его отъезда положение дел никак не изменилось — дворы так и остались нечищеными, а очереди к врачам никуда не исчезли, что вызвало у горожан еще более негативное отношение к главе Смольного.

Мундеп Петр Левин раскритиковал показушность губернатора Беглова и заметил, что такие выезды по заранее заготовленным маршрутам лишь отнимают время от основной работы, которой у правительства и так немало.

«Надо работать нормально, а не ездить по районам и размахивать руками. Мы Беглову платим зарплату не за то, чтобы он ездил по районам. Это не входит в его прямые обязанности. Мы платим за ответственность за город и за качественное руководство службами, за планирование, чтобы никаких эксцессов не возникало. Задача губернатора обеспечить работу так, чтобы мы вообще не замечали, что он существует», — пояснил мундеп.

Также депутат отметил, что губернатору было бы неплохо заняться планированием и грамотным руководством, а не разъезжать по согласованным маршрутам, где к его приезду заранее готовятся коммунальные службы, убирают улицы и посыпают их песком.

Ранее мундеп Светлана Дмитриева в разговоре с журналистами отметила, что из-за безразличия Смольного к городским проблемам в петербургских больницах возник острый дефицит КТ-аппаратов, да и в целом ситуация в сфере здравоохранения близка к критической.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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