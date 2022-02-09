Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев

Image 16+
Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жители Петербурга раскритиковали чиновников Смольного, увеличивших интервалы движения поездов метро.

Напомним, соответствующее решение было принято 3 февраля. Причиной послужило уменьшение пассажиропотока на фоне непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 

Из-за уменьшения составов число пассажиров в вагонах стало больше прежнего, что лишь способствует высоким темпам распространения инфекции. На это в соцсетях обращают внимание многие петербуржцы.

По словам пользовательницы по имени Ирина, Смольный делает все, чтобы люди продолжали пользоваться метро. Даже с учетом переполненных вагонов. В частности, чиновники сделали весь центр города платным для стоянки машин, установив стоимость сто рублей в час. 

«Если в прошлом году могла приехать на работу на машине, то теперь это слишком дорогое удовольствие, нужно ехать в метро. Где логика в головах администрации, не знаю», — пожаловалась Ирина.

Кажутся нелогичными действия Смольного и петербуржцу Александру. По его мнению, во время пандемии поезда должны ходить в штатном режиме, чтобы избежать большого скопления пассажиров. 

«Правительство Санкт Петербурга не заботится о жителях и гостей северной столицы», — написал он.

Пользователь Иван, в свою очередь, отметил, что в первую волну коронавируса наблюдалась точно такая же картина. 

«Пустить меньше поездов, чтобы люди, с целью предотвращения заболевания ковидом, набивались в вагоны по плотнее. Безумие!» — пишет петербуржец.

Ранее антиковидные меры аппарата губернатора Александра Беглова критиковал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он советовал строже следить за соблюдением масочного режима, а не продолжать вводить каждый раз новые ограничения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
За январь 2022 года на улицах Санкт-Петербурга погибло втрое больше людей, чем за январь 2021

Сегодня, 20:33

Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев

Сегодня, 20:29

В Санкт-Петербурге перед приемными покоями стационаров очереди из машин скорой помощи

Сегодня, 19:03

Муниципальный депутат Левин не одобрил выезды Беглова в районы Петербурга

Сегодня, 17:22

Жители Петербурга продолжают попадать в больницы после падения льда с крыш

Сегодня, 14:33

Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину

Сегодня, 13:18

Компания «Эко Лэнд» вынуждает жителей Ломоносовского района Ленобласти дышать отходами и гарью

Сегодня, 11:13

В Санкт-Петербурге два десятка концертных коллективов подали иск против Смольного

Сегодня, 09:58

В деле о массовом отравлении пациентов в Санкт-Петербургском ГКДЦ №1 появились еще два фигуранта

Сегодня, 09:58

Депутат Грудин обратился к правоохранителям с предложением провести обыск по «снегоуборочному делу» у Беглова

Вчера, 21:25

Активист призвал Беглова больше внимания уделять проблемам города

Вчера, 18:36

Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге

Вчера, 17:37

Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой

Вчера, 13:31

В квитанциях на оплату ЖКУ, присылаемых жителям Петербурга, прибавится ещё один пункт

Вчера, 12:28

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга дала согласие на возведение 1 600 000 м2 жилья

7-02-2022, 21:03

Санкт-Петербургский инфекционист рассказала о тревожных симптомах коронавируса

7-02-2022, 19:13

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года

7-02-2022, 18:52

Генеральный директор коммерческой структуры обвинён прокуратурой Санкт-Петербурга в невыплате зарплат сотрудникам

7-02-2022, 17:23

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц

7-02-2022, 16:09

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи

7-02-2022, 11:42

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной
  • Вчера, 09:58

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной. Решение о перемещении танков, САУ и легкой бронированной техники к

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи
  • 7-02-2022, 11:42

Активисты Петербурга вышли на расчистку ОКН от снега и наледи

Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными

Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой
  • Вчера, 13:31

Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой

Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года
  • 7-02-2022, 18:52

Политолог Бредихин: образ крепкого хозяйственника Беглова рассыпался за три года

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц
  • 7-02-2022, 16:09

«Неужели за два года не решить проблему?»: врачи жалуются на очереди из скорых у петербургских больниц

Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских

Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге
  • Вчера, 17:37

Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге

Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина
  • Вчера, 17:23

Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина

Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин

Генерал Ивашов: Эрдоган отдаст приказ атаковать Крым, если начнется война России с Украиной
  • 7-02-2022, 10:58

Генерал Ивашов: Эрдоган отдаст приказ атаковать Крым, если начнется война России с Украиной

Если война России и Украины начнется, ситуацией не преминет воспользоваться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он может отдать приказ атаковать

На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»
  • Вчера, 13:03

На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»

На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Авиа.про сообщает, что не менее 10

The Drive: размещенные в Сирии российские боевые корабли послали НАТО серьезное предупреждение
  • Вчера, 13:48

The Drive: размещенные в Сирии российские боевые корабли послали НАТО серьезное предупреждение

В данный момент в Средиземном море находятся девять российских военных кораблей. Эксперты расценивают их появление как серьезный сигнал России