Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев

Жители Петербурга раскритиковали чиновников Смольного, увеличивших интервалы движения поездов метро.

Напомним , соответствующее решение было принято 3 февраля. Причиной послужило уменьшение пассажиропотока на фоне непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Из-за уменьшения составов число пассажиров в вагонах стало больше прежнего, что лишь способствует высоким темпам распространения инфекции. На это в соцсетях обращают внимание многие петербуржцы.

По словам пользовательницы по имени Ирина, Смольный делает все, чтобы люди продолжали пользоваться метро. Даже с учетом переполненных вагонов. В частности, чиновники сделали весь центр города платным для стоянки машин, установив стоимость сто рублей в час.

«Если в прошлом году могла приехать на работу на машине, то теперь это слишком дорогое удовольствие, нужно ехать в метро. Где логика в головах администрации, не знаю», — пожаловалась Ирина.

Кажутся нелогичными действия Смольного и петербуржцу Александру. По его мнению, во время пандемии поезда должны ходить в штатном режиме, чтобы избежать большого скопления пассажиров.

«Правительство Санкт Петербурга не заботится о жителях и гостей северной столицы», — написал он.

Пользователь Иван, в свою очередь, отметил, что в первую волну коронавируса наблюдалась точно такая же картина.

«Пустить меньше поездов, чтобы люди, с целью предотвращения заболевания ковидом, набивались в вагоны по плотнее. Безумие!» — пишет петербуржец.

Ранее антиковидные меры аппарата губернатора Александра Беглова критиковал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он советовал строже следить за соблюдением масочного режима, а не продолжать вводить каждый раз новые ограничения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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