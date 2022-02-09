Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной. Решение о перемещении танков, САУ и легкой бронированной техники к
Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными
Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,
Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора
Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских
Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о
Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин
Если война России и Украины начнется, ситуацией не преминет воспользоваться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он может отдать приказ атаковать
На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Авиа.про сообщает, что не менее 10
В данный момент в Средиземном море находятся девять российских военных кораблей. Эксперты расценивают их появление как серьезный сигнал России
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