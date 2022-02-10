Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в одиночку приходится бороться с «ОПГ», состоящей из 5,5 млн жителей Петербурга.

Более двух месяцев в Санкт-Петербурге продолжается жилищно-коммунальный кризис. Это стало поводом для критики в адрес городской администрации и самого губернатора Александра Беглова со стороны петербуржцев, экспертного сообщества и СМИ.

Комментируя происходящее на встрече с главами театров и концертных организаций Петербурга, Беглов заявил, что за критикой стоят «полукриминальные структуры». Таким образом он намекнул, что критика в его адрес не имеет никакого отношения к городским проблемам.

Телеграм-канал «Бандитский Петербург» напомнил о громком заявлении. Не так давно Следственный комитет рассказал, что летом 2021 года в городе следователи вели дела в отношении четырех крупных организованных преступных групп. Однако петербургские правоохранители упустили из вида куда более крупную «ОПГ».

«Именно в последние пару лет в Петербурге хаотично образовалась ОПГ, в составе которой находится 5,5 млн человек. Она занимается дискредитацией, распространением заведомо ложной информации, а также клеветой. В ход идет буквально все — интернет, СМИ, сарафанное радио», — с иронией отметили авторы телеграм-канала.

Деятельность «ОПГ» ведется буквально по всей территории города. Закон нарушается в общественных местах, в местах проживания и учреждениях открытого типа, подчеркивают публицисты.

«Жертвой «самой отмороженной ОПГ» является власть, а именно губернатор Петербурга Александр Беглов», – пишут авторы канала, намекая, что те самые «полукриминальные структуры» состоят из всех жителей.

Петербургский градоначальник вынужден практически в одиночку бороться против «проплаченной дискредитацией власти». Авторы публикации отмечают, что в нынешних обстоятельствах остается лишь пожелать губернатору стойкости духа в противостоянии самой крупной в истории Петербурга «ОПГ».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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