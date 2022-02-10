Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или превращаются в руины, что произошло с двумя очередными концессиями в историческом центре города. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».

В Смольном периодически хвастаются якобы успешными концессионными сделками с частными подрядчиками. В теории это выгодный бизнес, так как город вкладывает минимальные деньги в объект, а основные финансы предоставляет концессионер. В итоге он получает в пользование объект городской инфраструктуры, от которого получает прибыль.

Но толковую схему в теории чиновники Петербурга испорти безграмотной реализацией, так как даже в самых успешных подобных проектах, как Западный скоростной диаметр, покрывали миллиардные убытки концессионеров за счет городского бюджета.

К примеру, проект Боткинской больницы, не могут реализовать уже порядка 15-и лет. При этом с каждым город сумма объекта увеличивается, так, строительство только одного инфекционного корпуса обойдется в 30 миллиардов рублей. При этом даже если бы государственная больница стала платной, то все равное не смогла бы себя окупить.

Еще один печальный пример концессионных сделок – соглашение о реконструкции, «Усадьбы Игеля», Дома А.Е. Вяземского со зданием механической мастерской Р.М. Ветцера. Сделка прошла в 2020 году между Смольным и ОАО «Асгард» сроком на 49 лет и с 302-миллионным вложением со стороны компании. Из исторических объектов должны были сделать гостиничный комплекс, но после заключения концессии в здании произошел пожар, и оно стало аварийным.

Так как постройка не была надлежащим образом огорожена, в 2021 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города выиграл суд у компании. Но до сих пор здание даже не начали восстанавливать, оставив разрушаться.

Похожая ситуация случилась с домом № 40 на Среднем проспекте. ООО «Центр АТР-Сайгон» в 2018 году взяла объект в концессию на 43 года, чтобы превратить в гостиничный комплекс, вложив более 400 миллионов рублей. Но все планы обрушились, так как сейчас здание в ужасном состоянии и ремонтировать его никто не собирается.

В Смольном регулярно проваливают реконструкции исторических зданий и комплексов, как в случае с Конюшенным ведомством. При этом в администрации города провальные долгострои и невозможность найти адекватных инвесторов безосновательно представляют как очередное достижение на благо городу, и предпринимателям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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