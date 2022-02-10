Изгнанный из школ Ленобласти комбинат питания "БЗУ" получил контракты от Смольного

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Изгнанный из школ Ленобласти комбинат питания "БЗУ" получил контракты от Смольного
Санкт-Петербург
Фото: rumkasen / your-food-today.livejournal.com

Комитетом по государственному заказу правительства Санкт-Петербурга были опубликованы результаты двух тендеров на организацию питания в школах Выборгского района. По итогам аукционов победителями стали комбинат «База «Мария», опустивший цену контракта со 107,6 миллиона рублей до 74,2 миллиона рублей, и комбинат «Калина», сумма контракта которого упала со 104,2 миллиона рублей, до 31,2 миллиона. Процент понижения стартовой (максимальной) цены составил 30% и 70% соответственно. 

Подобный уровень демпинга стал рекордным для Петербурга. В школах №62, №110, №120, №135, №605 и гимназии №61 Выборгского района стоимость завтраков будет составлять 20 рублей, а обедов – 35 рублей. При этом родители учеников продолжат платить за питание, исходя из установленных Смольным тарифов. Для льготников это 68,5, а для всех остальных – 119,5 рублей. Эксперты и представителя Управления социального питания утверждают, что демпинг ниже 15% негативно сказывается на качестве питания. Это также заставляет задуматься о честности и надежности комбината поставщика, так как по такой цене ему придется работать практически в убыток, либо придерживаться в закупках жесткой экономии.

Эти два комбината уже не раз были замечены в крупных скандалах в сфере соцпита. «База «Мария», владеет которой семья бывшего чиновника Выборгского района Владимира Дардыкина, в августе 2020 года была обвинена антимонопольной службой в картельном сговоре с компанией «Артис-Детское питание», а также комбинатами «Фирма Флоридан» и «Лимак-Нева». Компании договорились между собой не конкурировать за лоты тендеров, чтобы получить госконтракты по лучшим, то есть, наивысшим ценам. 

Комбинат «Калина» к концу 2021 года уже имел 26 судебных исков о взыскании с него задолженности в объеме 24,5 миллиона рублей. Еще в марте 2021 года прокуратура призвала 5 школ Тосненского района Ленинградской области расторгнуть контракты с компанией по причине нарушения организации поставок питания. Схожие проблемы были замечены в школах Волховского и Лодейнопольского районов области. В это же время было подано три заявления о признании данного поставщика соцпита банкротом. 

Экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков в свое время не раз поднимал тему коррумпированности сферы соцпита. Он активно привлекал внимание к волне демпинга на аукционах и сговорам между комбинатами. Однако после громких высказываний в адрес чиновников Смольного, он был отправлен под стражу и уволен. СМИ считают, что к этому преследованию могут быть причастны губернатор Александр Беглов и компания «Фирма Флоридан», где работала невестка Александра Захватова, неофициального спецпредставителя градоначальника в бизнес-среде Петербурга. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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