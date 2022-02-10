Плохая уборка снега на дорогах Петербурга обернулась огромным ДТП на Московском шоссе

Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега. Смольный с конца ноября не может справиться со снежным коллапсом.

По словам очевидцев, одна из аварий произошла при участии фуры. На фоне образовавшейся на Московском шоссе пробки в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» сообщили об изменении маршрута автобусов № 196.

«При посадке в автобусы уточняйте, пожалуйста, у водителей или кондукторов трассу следования автобуса», — подчеркнули в ведомстве.

В последние месяцы в Петербурге увеличилось количество так называемых «погодных» ДТП на фоне бездействия чиновников при решении проблемы уборки улиц от снега. Власти уже долгое время не могут наладить работу коммунальщиков, при этом губернатор Александр Беглов в октябре отчитывался о готовности города к зиме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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