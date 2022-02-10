Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову

Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города к зимнему сезону.

Эксперт заявил, что глава Петербурга допустил несколько существенных ошибок в управлении регионом. В первую очередь, он не смог грамотно организовать работу коммунальных служб. В результате город погряз в снежных массах. Также Пашковский обратил внимание на то, что градоначальник еще осенью обещал готовность техники к зимнему сезону.

«Это (плохая уборка снега — Прим. ред.) достаточно серьезная проблема для репутации главы городского правительства, потому что была снежная зима 2019 года. И сейчас снова возникла проблема зимой 2021-2022 годов, хотя правительство заявляло, что город готов к зиме и ничего не должно произойти, но произошло», — сказал Пашковский.

Ранее Telegram-канал «True Питер» провел социологический опрос, который показал, что 98% петербуржцев не проголосовали бы за Александра Беглова на следующих губернаторских выборах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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