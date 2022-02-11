Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский округ Центрального района Валерий Шапошников. По его словам, он лично стал свидетелем «накрутки» километров на спецмашинах, стоявших на одном месте. Этот факт подтверждает отсутствие контроля за уборкой городских улиц со стороны Смольного.

Депутат также отметил, что температурные перепады привели к образованию наледи на не расчищенных тротуарах, и применяемые коммунальщиками реагенты впоследствии окажут негативное воздействие на зеленые насаждения.

«Пытаются убирать, но и погода помогла. Потеплело, опять похолодало, снег вроде растаял. Сыплют реагенты — бедные наши растения зеленые, бедные деревья, конец им скоро придет. Сыплют соль или что там, потому что ботинки все в соли», — поделился с журналистами мундеп.

Валерий Шапошников рассказал, что лично наблюдал, как снегоуборочная техника «наматывала километры», стоя на месте и работая вхолостую, вместо того, чтобы заняться расчисткой улиц от снега и льда. О подобных случаях петербуржцы регулярно сообщают в соцсетях и СМИ.

«Я был свидетелем того, как трактора стоят и наматывают километры и ничего не делают, это неприятно», — отметил мундеп.

Напомним, что осенью губернатор Александр Беглов заявил о полной готовности Петербурга к зиме. Но впоследствии выяснилось, что город испытывает большой дефицит дворников и снегоуборочной техники. Наличие этих проблем подтвердили чиновники комитета Смольного по благоустройству, тем самым опровергнув заявление губернатора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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