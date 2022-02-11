Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось
Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин
Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод
Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.
Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или
Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его
Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега.
Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города
Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о
Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle