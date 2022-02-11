Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

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Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова
Санкт-Петербург
Александр Коновалов

Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его поддержку. Желающие принять участие в акции размещают в соцсетях фото своих машин с наклейками, призывающими освободить известного ресторатора. Коновалов выступил против насаждаемой администрацией губернатора Беглова системы QR-кодов.

28 января ресторатора задержали сотрудники Следственного комитета за якобы переданную полицейским взятку в размере 50 тыс. рублей. По версии следствия, с помощью этого он пытался вернуть изъятые курительные принадлежности одной из кальянных. Интересно, что в документах Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Коновалов фигурирует как адвокат адвокатской палаты Псковской области. В городе на Неве он известен как человек, оказывающий покровительство ряду организаций общепита. 

До своего задержания Коновалов был вдохновителем так называемого «QR-сопротивления». Участники движения открыто бойкотировали антиковидные меры Смольного. Прежде всего, пресловутые QR-коды. 

Горожане и пресса считают, что Коновалов стал неудобным для администрации губернатора Беглова, и с ним попросту решили свести счеты.

«QR-сопротивление» развернулось в Северной столице на фоне введения разорительных для малого и среднего бизнеса ограничений. Меры критиковали, называя их низкоэффективными, а команду Беглова упрекали в провале вакцинации. 

Из-за близорукости чиновников Смольного многие субъекты МСП фактически оказались на грани банкротства, теряя более 50% выручки. Угроза нависла и над заведениями главной барной улицы Петербурга – Рубинштейна. Многие вынуждены были закрыться как раз из-за антиковидных мер администрации Беглова.

Городские чиновники пренебрегают диалогом с горожанами и бизнес-сообществом. Петербуржцы разными способами пытаются достучаться до правительства региона. Ранее в СМИ сообщалось, что свыше 20 российских концертных организаций обратились в суд, пытаясь добиться отмены отдельных частей коронавирусного постановления № 121 администрации Беглова. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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