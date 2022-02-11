В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения.

Еще один инцидент произошел на улице Каховского 8. На протяжении 15 минут машина скорой помощи не могла выехать из сугроба. Местные отметили, что за весь зимний сезон дорого там чистили всего лишь 1 раз. Вытолкнуть застрявший автомобиль помогли проезжие водители.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов сообщал о полной готовности Смольного к приходу зимнего сезона. К сожалению, реальность говорит об обратном. С конца ноября жители Северной столицы страдают от снежного коллапса из-за главы региона, который не способен организовать работу коммунальных служб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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