Доцента из Санкт-Петербурга судили за взяточничество

Ему придется выплатить в казну государства штраф, размером в 245 000 рублей.

По информации, обнародованной пресс-секретарем Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга, осужден доцент кафедры ФГБОУ ВО «ГУМРФ, им. Адмирала Макарова» за взяточничество (не превышающее 10 000 рублей) и служебный подлог.

Как выяснили правоохранители, преступление было совершено в июне и ноябре 2020 года. Доцентом были взяты у студентов денежные средства в размере 26 000 и 52 000 рублей за внесение в ведомость оценок студентам, подтверждающих сдачу ими зачета. В течение весенней и осенней сессий правонарушитель, не проверяя знание материала своими студентами принимал зачеты и курсовые работы, получая от них по 4 000 рублей два раза и по 7 000 рублей еще два раза.

Теперь преподаватель будет вынужден оплатить штрафные санкции, предъявленные ему. Речь идет об 245 000 рублей в пользу государственного бюджета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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