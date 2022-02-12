Доцента из Санкт-Петербурга судили за взяточничество

Image 16+
Доцента из Санкт-Петербурга судили за взяточничество
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Ему придется выплатить в казну государства штраф, размером в 245 000 рублей.

По информации, обнародованной пресс-секретарем Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга, осужден доцент кафедры ФГБОУ ВО «ГУМРФ, им. Адмирала Макарова» за взяточничество (не превышающее 10 000 рублей) и служебный подлог.

Как выяснили правоохранители, преступление было совершено в июне и ноябре 2020 года. Доцентом были взяты у студентов денежные средства в размере 26 000 и 52 000 рублей за внесение в ведомость оценок студентам, подтверждающих сдачу ими зачета. В течение весенней и осенней сессий правонарушитель, не проверяя знание материала своими студентами принимал зачеты и курсовые работы, получая от них по 4 000 рублей два раза и по 7 000 рублей еще два раза.

Теперь преподаватель будет вынужден оплатить штрафные санкции, предъявленные ему. Речь идет об 245 000 рублей в пользу государственного бюджета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доцента из Санкт-Петербурга судили за взяточничество

Сегодня, 10:18

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Вчера, 21:13

Полицейские Петербурга задержали иностранца, объявленного в международный розыск

Вчера, 20:53

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

Вчера, 19:08

За полтора месяца до смерти Евгения Брик мечтала о поездке в Петербург

Вчера, 15:48

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали налётчиков, укравших из магазина детские товары

Вчера, 13:48

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

Вчера, 12:58

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

10-02-2022, 23:53

«Омикрон» добил вакцинацию в Петербурге

10-02-2022, 23:18

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

10-02-2022, 21:43

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

10-02-2022, 19:27

Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову

10-02-2022, 18:56

Изгнанный из школ Ленобласти комбинат питания "БЗУ" получил контракты от Смольного

10-02-2022, 15:45

Плохая уборка снега на дорогах Петербурга обернулась огромным ДТП на Московском шоссе

10-02-2022, 13:07

Суд Петербурга признал незаконным цитирование незапрещённой литературы

10-02-2022, 10:48

За январь 2022 года на улицах Санкт-Петербурга погибло втрое больше людей, чем за январь 2021

9-02-2022, 20:33

Введенные Смольным антиковидные ограничения в метро вызвали гнев петербуржцев

9-02-2022, 20:29

В Санкт-Петербурге перед приемными покоями стационаров очереди из машин скорой помощи

9-02-2022, 19:03

Муниципальный депутат Левин не одобрил выезды Беглова в районы Петербурга

9-02-2022, 17:22

Жители Петербурга продолжают попадать в больницы после падения льда с крыш

9-02-2022, 14:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех
  • 10-02-2022, 12:28

Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды
  • 10-02-2022, 14:23

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ
  • 10-02-2022, 15:23

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова
  • Вчера, 12:58

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля
  • 10-02-2022, 19:27

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 
  • 10-02-2022, 21:43

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории
  • 10-02-2022, 23:53

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге
  • Вчера, 19:08

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков
  • Вчера, 21:13

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский

Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову
  • 10-02-2022, 18:56

Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову

Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города