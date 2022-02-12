Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими факторами.

Заболеваемость COVID-19 в России держится на уровне 200 тысяч новых случаев. При этом более 20 тысяч приходится только на Петербург. Такая тенденция наблюдается в течение нескольких дней. К примеру, в Москве темпы распространения падают — 14 336 пациентов против 18 541 накануне.

Одной из причин всплеска является проваленная кампания по вакцинации населения. Сам губернатор Александр Беглов недавно это признал. Кроме того, в городе наблюдается дефицит коечного фонда. Согласно данным газеты mos.news, Северной столице развернуто 10039 коек, а занято 8753.

Ранее стало известно, что Петербург столкнулся с "медицинским коллапсом". Горожане не могли дозвониться в службу 122, а врачи работали из всех сил. При этом Александр Беглов заявлял, что система здравоохранения переведена в режим повышенной готовности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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