Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось
Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился
Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод
Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его
Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.
Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или
В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице
Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в
Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский
Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими
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