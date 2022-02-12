Смольный лишает художника студии ради друга Беглова

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Смольный лишает художника студии ради друга Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Комитет по культуре Смольного выселяет художника Валерия Гриднева из студии, которую он использовал для работы более 20 лет. По правилам, за три месяца ему должны были прийти бумаги на выселение, однако таких документов он не получал. Комнату отдадут дирижеру Теодору Курентзису, которому всячески потакает губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщила «Фонтанка», мастерская Гриднева находится в доходном доме герцога Н. Н. Лейхтенбергского (Дом с мозаикой). Помещением мастер пользуется уже на протяжении 20 лет в рамках договоренностей между Союзом художников, куда входит Гриднев, и Смольным. Каждые 10 лет стороны продлевают контракт, однако в этот раз не стали. По правилам, мастеру за три месяца до выселения должно было прийти соответствующее уведомление, однако этого документа он не получал.

«По договору между Союзом художников и городом чиновники должны были за год уведомить, что не будут продлевать договор. И художнику обычно три месяца дается, чтобы он выехал. Но такой бумаги не приходило», - рассказал Гриднев.

Вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский заявил, что художнику уже сделали несколько предложений с несколькими вариантами новых помещений, однако Гриднев эту информацию отрицает, подчеркивая, что с ним по этому вопросу никто не связывался.

Рядом со студией, через стенку, находится квартира российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса, который не скрывает, что хочет использовать мастерскую Гриднева под свои нужды.

«Курентзис, вступив в Союз композиторов, обратился в КИО с просьбой предоставить ему это помещение. Оно примыкает к его квартире, и он хотел бы там реализовывать свои творческие инициативы, проекты, репетиции и так далее», - заявили в комитете по культуре.

Примечательно, что дирижер имеет давние связи с губернатором Александром Бегловым. В 2020 году не раз сообщалось, что Смольный окажет поддержку Курентзису, когда градоначальник пообещал восстановить здание церкви рядом с Домом радио, где репетирует оркестр. Помещения труппы Курентзиса в здании также предоставил Смольный, против чего протестовал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он подчеркивал, что Дом радио требует капитального ремонта, а чиновники хотят превратить его в «досуговый центр».

Вероятно, что дирижер пользуется расположением Беглова, чем объясняется поддержка Смольного в случае с выселением художника Гриднева из его мастерской. При этом мастера лишают помещения классическим способом – при помощи бюрократических изъянов системы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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